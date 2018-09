Entra in vigore l’accordo con la Polizia Stradale contro chi non paga Pedemontana

Sarà la Polizia Stradale a mandare le multe a casa di chi non pagherà il pedaggio. Dal 29 settembre entra infatti in attività l’accordo che Autostrada Pedemontana Lombarda ha sottoscritto a giugno che dovrebbe rendere la vita più difficile a chi transita sulle A36, A59, A60 senza pagare quanto dovuto.

“In particolare -spiega l’azienda in una nota- in caso di mancato pagamento del pedaggio autostradale entro il termine di 15 giorni dalla data del transito, è prevista una sanzione amministrativa ai sensi del Codice della Strada di importo da euro 85,00 a euro 338,00 nonché la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida dell’effettivo trasgressore“.

Pedemontana è infatti la prima autostrada in Italia a non avere caselli pur prevedendo il pedaggio. Utilizza quindi un sistema di esazione free flow “senza barriere” per il pedaggio e il pagamento di tutti i transiti effettuati nell’arco dello stesso giorno solare deve essere corrisposto entro i successivi 15 giorni attraverso uno dei metodi offerti: dal telepass al conto targa passando per la novità del pagamento al bancomat.