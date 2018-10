Cambiano le multe di Pedemontana: da 4,50 euro a 85 (e 2 punti in meno)

Dimenticarsi di pagare Pedemontana può diventare un errore che non si dimenticherà facilmente. Dal 29 settembre è infatti entrato in vigore il nuovo accordo con la Polizia Stradale che rivoluziona il sistema delle multe e, di fatto, le fa aumentare (almeno) di 18 volte.

Come funzionava prima? Passati i 15 giorni dal transito in Pedemontana se l’automobilista non aveva pagato quanto dovuto arrivava a casa una lettera di sollecito. C’era sì una maggiorazione, ma era molto contenuta: 3,50 euro. Così ad esempio il passaggio sulla tangenziale di Varese da 1,03 diventava da 4,53. Ora tutto questo viene abolito e la pratica -dopo i 15 giorni di tempo- passa direttamente alla Polizia Stradale.

Questo significa che verranno elevate direttamente le sanzioni amministrative previste dall’articolo 176 del codice della strada (commi 11 e 21). Tradotto in soldi equivale ad un vigoroso aumento di ciò che l’automobilista deve pagare e cioè una sanzione che varia da 85 a 338 euro a cui si aggiunge la decurtazione di due punti sulla patente.

Una novità che potrebbe aprire la strada a montagne di ricorsi. Il sistema di pagamento senza caselli, infatti, già in passato ha dato molti problemi sia a chi aveva un conto targa ma non riusciva a pagare ma anche a chi pensava di aver pagato con Telepass, salvo poi accorgersi che non c’era stato nessun addebito (un problema così grave al punto che Telepass aveva attivato un servizio clienti ad hoc). In questi casi spesso e volentieri gli automobilisti decidevano di pagare lo stesso, considerando la penale molto ridotta. Una situazione che adesso cambierà.