FamigliAperta, a Malnate si parla di affido

«L’affido famigliare è un gesto d’amore alla portata di tutti. Che tu sia una coppia sposata o convivente, con o senza figli, oppure una persona single, puoi renderti disponibile ad un affido, un progetto d’amore che può fare la differenza per la vita di un bambino».

A Malnate si parla di affido. Tre incontri per analizzare il tema e capire come poter essere utili a minori in difficoltà.

Con la presenza attenta di professionisti, gli aspiranti affidatari potranno confrontarsi sulle loro motivazioni, prepararsi, farsi orientare alla scelta migliore per aiutare un bambino in difficoltà.

Tutte le persone interessate sono invitate a partecipare agli incontri informativi, che si svolgeranno nella Sala Consiliare di via De Mohr a Malnate, secondo il seguente calendario: