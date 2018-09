Gerenzano, 82enne investito in via Berra: è grave

Grande apprensione stamattina per l’incidente avvenuto in via Berra. Erano da poco passate le 8,30 quando la Fiat Punto guidata da una 40enne ha colpito un anziano che stava attraversando la strada.

L’uomo è finito a terra ed ha sbattuto la testa. L’automobilista si è fermata e con alcuni passanti ha messo in moto la macchina dei soccorsi. E’ arrivata un’ambulanza del Sos Uboldo inviata dal pronto intervento sanitario.

Gli operatori hanno prestato le prime cure sul posto e stabilizzate le condizioni dell’82enne l’hanno trasferito all’ospedale di Monza. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Sul posto anche la polizia locale che ha provveduto ad effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del sinistro. Secondo alcuni presenti all’origine dell’investimento un raggio di sole che accecando la conducente le ha impedito di vedere l’anziano. Un particolare su cui ascoltati tutti i testimoni farà luce proprio la polizia locale.