I giovani della Lega danno appuntamento al parco: “Raccontateci i problemi di Biumo Inferiore”

Un incontro con i residenti di Biumo Inferiore, per raccogliere i problemi dei cittadini legati all’insicurezza. E trovare una soluzione.

Il movimento giovanile della Lega ha organizzato per sabato 8 settembre, alle ore 10.30, una conferenza stampa aperta ai cittadini al Parco Perelli di Biumo Inferiore, dopo l’allarme sicurezza lanciato dagli abitanti.

“Come Lega abbiamo sempre denunciato, nell’ultimo anno e mezzo, l’aumento esponenziale delle criticità nella zona di Biumo Inferiore – spiega il Coordinatore cittadino MGP-Lega Giovani, Stefano Angei –. Abbiamo intenzione di portare le problematiche relative alla sicurezza all’attenzione dei nostri parlamentari, in modo da poter incidere sulla situazione e migliorare il livello di sicurezza e la vivibilità del quartiere”.

“Non è tollerabile che nella nostra Varese si sia creata, negli ultimi mesi, una situazione di grave insicurezza come quella denunciata dai cittadini a Parco Perelli – commenta il Coordinatore provinciale MGP-Lega Giovani, Davide Quadri –. Non resteremo fermi a guardare, e ci muoveremo per cambiare la situazione, attivando tutti i livelli istituzionali competenti. Un parco di quartiere è un luogo dove gli abitanti e le famiglie devono poter muoversi in tutta tranquillità, un servizio e un diritto che non può loro essere negato dalla presenza di personaggi pericolosi e del rischio di proliferazione della magia nigeriana. Non lo accetteremo e faremo la nostra parte. Siamo al fianco dei cittadini”.