Graziano Romani e le canzoni di Springsteen sul palco del Duse

Un concerto per tornare alle origini e attingere nuovamente dalla musica che più lo ha ispirato, quella di Bruce Springsteen. Graziano Romani, sabato 29 settembre, sarà sul palco del Teatro Duse di Besozzo con la sua band e un repertorio che attinge dai brani del cantautore statunitense.

A distanza di sedici anni dal primo fortunato album, Graziano Romani sembra non aver perduto nulla della riconoscenza che ha sempre mostrato verso l’autore del New Jersey e non nasconde in alcun modo quella che resta per lui una grande scuola e una inesauribile fonte ispirativa. Sul palcoscenico tornerà quindi con i suoi brani e sarà anche l’occasione per festeggiare i trent’anni di carriera.

Con lui sul palco, Max Marmiroli sax, flauto, armonica, tastiere, cori, Follon Brown chitarra elettrica, cori, Lele Cavalli basso, cori e Nick Bertolani, batteria a riprendere i brani già suonati in “New Egypt”, il disco di esordio dei Rocking Chairs (1987) che conteneva un rifacimento di “Restless nights” registrato quando il brano di Springsteen era ancora soltanto una oscura outtake.

Altri passi della carriera di Romani non hanno mancato di omaggiare Springsteen e il suo songwriting così ricco tanto di soul quanto di folk e di rock’n’roll. Se amate il genere dunque non potete perdere l’appuntamento proposto da Black & Blue.

Teatro Duse di Besozzo – ore 21.30

ingresso 15 euro

Evento organizzato da Black & Blue in collaborazione con Comune di Besozzo e Musical Box