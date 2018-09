Grazie Aldo, quanti ricordi nella sua libreria

La notizia della morte di Aldo Veroni, scomparso in Spagna dove risiedeva da qualche anno,è stata accolta con grande tristezza.

Il sig. Aldo stato un libraio particolare, uno dei più popolari in città. I suoi consigli e suggerimenti hanno aiutato molte generazioni di lettori.

Pubblichiamo alcuni ricordi giunti in redazione

Aldo,

Quanti ricordi legano me e la mia famiglia ai fratelli Veroni.

Eravate parte integrante del bar Italia ,voi tifosi del Brasile sempre educati e signorili.

Ancora oggi mi ricordo quando tu mi portasti a Milano con la tua Alfetta ,credo fosse il 1975.

Voi eravate Alfisti e forse è da quel momento che lo sono diventato pure io.

Quanti ricordi nella libreria di piazza Giovine Italia,i libri della scuola segnavano la fine delle vacanze.

Aldo eri preparatissimo, conoscevi tutti i libri e sapevi dare il consiglio giusto.

Ti ricordo per la tua innata eleganza e il tuo sorriso gentile.

Addio.

Maciste,così mi chiamavate

—

Ciao Aldo da lassù vedrai il più bel goal di sempre ! Tuo Zico

—

Ancora adesso, dopo tanti anni, ogni volta che passo da via Robbioni, penso a lui e sento quanto mi manchi il suo negozio.

La notizia della sua scomparsa rende triste questa giornata.

Anna De Filippi

—

Il signore dei libri…lo chiamavano cosi ie mie bambine già lettrici accanite. E così era. Tanta nostalgia per quei tempi quando entrare in libreria per scegliere un libro era per molti un incontro magico col libro, certo ,ma anche col libraio…sempre pronto a darti un consiglio. Ora i libri si comprano on line…comodo sì…ma così triste! Ciao Signore dei libri. A Dio.

Emanuela Balzaretti

Carissimo signor Aldo tutta la mia infanzia e adolescenza è legata a lei. Ricordo quando con il mio papà di cui era amico e la mia mamma venivo ancora nella sua vecchia libreria. Lei mi prendeva per mano facevamo il giro per gli scaffali e mi aiutava a scegliere i libri che Gesù Bambino mi avrebbe portato. Poi da grande stato un susseguirsi di consigli per la mia preparazione come maestra.

La ricordo con affetto e sì, mi sono sentita anche io tanto orfana quando lei ha deciso di chiudere.

Ma dopo tanti anni di onesto lavoro ha fatto la cosa più giusta, godersi la famiglia.

Da lassù avrà tante occasioni per parlare con il mio papà degli adorati libri.

Buon viaggio

Anna Soldavini