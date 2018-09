Iannuzzi, la scommessa di Caja: “Voglio ripagare la sua fiducia”

In un mercato ricco di acquisti sui banchi dell’usato sicuro – da Archie a Moore fino a Scrubb – Antonio Iannuzzi rappresenta la vera scommessa estiva messa sul tavolo dalla Pallacanestro Varese. Anzi, da Attilio Caja in persona.

Non è un mistero che il pivot avellinese di 2,08, 27 anni, sia approdato alla Openjobmetis su precisa e pressante richiesta del tecnico pavese che da tempo aveva messo gli occhi sul barbuto giocatore, lo scorso anno a Torino e Brindisi.

Una scelta nata ai tempi della nazionale sperimentale allenata proprio da Caja: «Conosco Attilio da allora e so che è un grande lavoratore e che ha un metodo che alla lunga porta risultati sia alla squadra sia sul piano personale» spiega in prima persona Iannuzzi, presentato oggi – lunedì 17 – nella sede dello sponsor Copying Group a Caronno Pertusella.

Iannuzzi in biancorosso – foto: Pall.Varese

«Non capisco perché Caja abbia tutto questo affetto per me» ride Iannuzzi che poi, stavolta serio, racconta: «Tra me e lui si è creato fin da subito un grande rispetto personale. Con la Sperimentale dimostrò di essere capace di prendere giocatori da diverse parti d’Italia e di formare una buona squadra, grazie al suo modo “quadrato” di allenare. Sono contento di avergli lasciato buone impressioni e che lui abbia continuato a volermi. Già quando venni a Varese con Capo d’Orlando mi parlò della possibilità di giocare per lui. L’anno scorso ci fu un altro avvicinamento, ora finalmente la trattativa è andata in porto».

Oltre a Caja, a Masnago Iannuzzi ritroverà anche Dominique Archie, suo compagno nell’ottima stagione di Capo d’Orlando (2016-17) conclusa con la partecipazione ai playoff. «Quando ho saputo che sarebbe venuto qui ci siamo subito scritti. A Capo, Archie mi aiutò – insieme a Nicevic e Delas – a inserirmi in Serie A in quello che era il mio primo anno. Sono felice di averlo ritrovato qui, è una brava persona con cui mi sono subito trovato bene».

Per il momento le giornate di Iannuzzi e dei compagni sono scandite dalla preparazione fisica e tecnica imposta dallo staff. «Stiamo lavorando a fondo in questi giorni e quindi ho potuto visitare poco Varese ma per quello che ho visto è una città bella, ordinata e con un centro vivibile. Avrò tempo di approfondire, ora è giusto pensare solo al basket: stiamo lavorando molto in palestra e partecipando a diversi tornei, un po’ per conoscerci, per approfondire il modello di gioco e un po’ per abituarci al doppio impegno coppa-campionato. Vogliamo crescere, ci stiamo dando dentro. Tra l’altro Caja sta cercando di imporre un gioco che prevede un buono coinvolgimento dei lunghi, cosa che non accadeva lo scorso anno a Torino, e so che questo può permettermi di migliorare. Attilio si aspetta molto da me e spero di ripagare la sua fiducia e la pazienza che ha avuto in questi anni nei miei confronti».

ANNULLATA L’AMICHEVOLE CON MASSAGNO

A margine della presentazione di Iannuzzi, la società ha annunciato la rinuncia a disputare lo scrimmage (amichevole non ufficiale) di mercoledì 19 contro gli svizzeri del Sam Massagno, programmata in origine alla Enerxenia Arena. La Openjobmetis tornerà quindi in campo venerdì e sabato a Brescia come da programma sottostante.