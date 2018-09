Impara l’inglese con John Peter Sloan

John Peter Sloan la scuola di via Seprio 3 a Gallarate (presso lo Studio Linguistico Carabelli&Rivolta), propone corsi di inglese per bambini e ragazzi da 3 a 17 anni.

Domenica 16 settembre, dalle 15 alle 18, lo staff della scuola vi invita a partecipare all’open day, durante il quale sono in programma lezioni di prova gratuite e incontri di spiegazione dei corsi e del metodo didattico.

Il metodo didattico

Il metodo Sloan è un mescuolatodo comunicativo ed esperienziale, divertente ed efficace. Si basa sul concetto che per imparare una lingua straniera bisogna mettersi in gioco, divertendosi, senza paura di sbagliare e soprattutto…parlare, parlare e parlare! In classe si propongono attività coinvolgenti come giochi di ruolo, quiz e gare di pronuncia naturalmente adattate in base all’età e al livello.

Lo staff della scuola vi invita a prenotare la vostra partecipazione all’open day chiamando il numero 02 20242154 o scrivendo a kids.milano@jpscuola.it.

John Peter Sloan la scuola

Via Seprio, 3 – Gallarate

Sito internet | Pagina Facebook