Incidente in azienda, folgorato un uomo

Un uomo di 67 anni è stato folgorato in un’azienda di Busto Arsizio. È successo intorno alle 10 in una ditta che ha sede nella zona industriale della città. (immagine di repertorio)

L’allarme è scattato quando alla centrale operativa del 112 è arrivata la chiamata di soccorso. L’incidente è avvenuto in uno stabilimento che ha sede in viale dell’Industria e sul posto sono stati inviati i soccorritori di un’ambulanza e un’automedica con il supporto di una squadra di vigili del fuoco, forze dell’ordine e tecnici di Asl.

Secondo le prime informazioni l’uomo sarebbe rimasto folgorato da una scarica elettrica ma non sarebbe in pericolo di vita. I sanitari stanno intervenendo in codice giallo.