Innovazione, 500 mila euro per le startup

La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi mette a disposizione 500mila euro per le startup che investono in innovazione 4.0. Le domande di partecipazione al “Bando di contributi per lo sviluppo di progetti di innovazione tecnologica 4.0” potranno essere presentate da oggi, mercoledì 4 settembre, fino alle ore 12.00 del 4 ottobre 2018, esclusivamente on line.

Il contributo arriva fino a 30.000 euro per ciascuna startup a sostegno di progetti di innovazione di prodotto e di processo, di innovazione gestionale, organizzativa e in ambito commerciale, realizzati tramite soluzioni, applicazioni, prodotti e servizi 4.0.

Le agevolazioni saranno concesse a conclusione del progetto sulla base delle spese effettivamente sostenute, e andranno a coprire il 50% dell’investimento dell’impresa, per un contributo massimo di 30.000 euro a ciascuna start up a fronte di un investimento minimo di 20.000 euro. Il bando è rivolto a micro piccole e medie imprese iscritte al registro delle imprese da non meno di 12 mesi e da non più di 36 alla data di presentazione della domanda, aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, che intendano creare o sviluppare un progetto 4.0.

Le categorie di spese ammissibili sono: l’acquisto di servizi di accompagnamento e tutoraggio per lo sviluppo del proprio progetto innovativo; l’acquisto di servizi e attività per il matching tra start up e partner di mercato; contratti di collaborazione con enti di ricerca; servizi e tecnologie per lo sviluppo di prototipi o campionari; check-up tecnologici, sperimentazioni; servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software o hardware e prodotti relativi al progetto di ricerca; investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto; spese di marketing e comunicazione; spese di prodotti di fintech e di factoring; spese del personale dipendente dell’azienda, impiegato nel progetto di ricerca e innovazione.

Il bando sarà presentato in occasione dell’incontro “Bandi per l’innovazione 4.0 e servizi digitali. Le opportunità per start up” che si terrà martedì 11 settembre a Palazzo Giureconsulti a partire dalle ore 9.

La domande possono essere presentate a partire dal 4 settembre 2018, In seguito alla presentazione delle domande è prevista una procedura a valutazione.

