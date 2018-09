Javorcic: «Vittoria per Gigi»

Inizia con una vittoria (2-1) contro la Pistoiese allo “Speroni” il campionato di Serie C della Pro Patria. Molto contento a fine partita mister Ivan Javorcic: «Come squadra volevamo dedicare la vittoria al nostro Gigi (Salmerigo, ndr), poche parole ma significative. Parlando della partita, i ragazzi sono stati straordinari nel giocarla. Prima c’era la speranza di potercela fare. È stata una bella partita di calcio, mi sono divertito contro una squadra di alto livello. A Livello di letture è stata una partita quasi perfetta; il gol preso ci può stare ma bisogna cercare di non subirlo. In questa squadra non ci sono dei titolari, ci sono giocatori funzionali al progetto e lavoriamo in questo modo. In squadra però abbiamo due fuoriclasse: Santana e Le Noci sono i nostri Federer e Nadal; lasciamo decidere loro a quale torneo prendere parte, sapranno ripagarci».

«Il calcio – analizza Javorcic parlando delle faccende fuori campo – in questo momento ha perso di credibilità. Finché si gioca nelle aule dei tribunali, faremo fatica a uscire da questo momento, nonostante chi faccia ricorso avrà le sue motivazioni».

Paolo Indiani, allenatore della Pistoiese, è invece amareggiato per il risultato finale: «Credo che sia stata una partita equilibrata e alla fine credo, anzi sono certo, che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. La Pistoiese ha fatto una buona gara, ma ha pagato degli errori difensivi che invece la Pro Patria non ha fatto. C’è delusione perché non credo che meritavamo di perdere. Non abbiamo sottovalutato nessuno, anzi sapevamo le qualità dei nostro avversari. Il palo nel finale è la testimonianza della gara: una gara fortunata per loro e sfortunata per noi».

Niccolò Gucci è stato il secondo marcatore di giornata per la Pro Patria, alla fine decisivo: «La prima dopo due mesi che lavoriamo, avevamo tanta voglia di iniziare bene davanti al nostro pubblico, sono contento. Sul gol ho deciso di calciare forte, senza pensarci troppo, ed è andata bene. Sull’altra occasione, la palla mi è rimasta un po’ sotto, forse con più lucidità ci sarebbe stato un passaggio. In ogni caso abbiamo retto bene contro una squadra con valori importanti. La concorrenza serve per migliorarsi e per stimolarsi a dare il meglio. Se Santana e Le Noci sono Federer e Nadal, io voglio fare Djokovic. Ovviamente mi unisco al ricordo di Gigi».

Gregorio Luperini, capitano della Pistoiese e autore della rete arancione: «Secondo me sarebbe stato giusto il pareggio. Invece siamo partiti con uno sgambetto, analizzeremo gli errori e ripartiremo subito. Sapevamo che avremmo affrontato una squadra aggressiva e organizzata, che non sarebbe stata una gara facile, ma è andata così. Purtroppo il mio gol non è servito a niente. Sono molto contento della fascia di capitano, vuole dire che società, mister, compagni e tifosi hanno fiducia in me; Li ringrazio per questo».