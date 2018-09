Judo e non solo. Open Day per l’associazione Bu-Sen

Ricomincio lunedì 3 settembre…… Come sempre da 56 anni con indosso il vestito bianco ( judogi).

Ricomincio con l’ingenuità di allora, con la passione di un bambino, con la volontà e il desiderio di diventare sempre più bravo per essere utile agli allievi in particolare ai bambini.

Ricomincio con la consapevolezza che sono 56 anni più vecchio.

Ricomincio ogni volta con la speranza di rivedere tutti gli allievi anche quelli del 1975.

Ricomincio con il sorriso, salutando tutti con l’infantile ingenuità di rivedere tutti.

Mi firmo, Maestro di Judo, Michele Marano.