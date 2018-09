La chiesa di San Vito ritrova luce con nuovi restauri

La chiesetta di San Vito ritrova luce, con il restauro del coro. È l’ultimo – nel senso di più recente – intervento promosso dall’associazione Amici della Chiesa di San Vito, che da tempo si prende cura del luogo di culto di Somma Lombardo.

Si sono conclusi nel luglio scorso, infatti, alcuni lavori di recupero dell’area del coro, con il restauro delle pareti e della volta.

In passato l’associazione ha installato un apparato Biodry «per mantenere asciutto l’ambiente», ma anche «apparecchi di illuminazione a Led nel coro, sull’altare e nella cappella del Carmine», spiega Gabriella Camarda dell’associazione. È stato inoltre già installato l’impianto antifurto: «l’intenzione infatti è di portare qui il trittico di San Vito, Santa Crescenza e San Modesto, che attualmente si trova nella chiesa di Sant’Agnese». Un’opera pregevole che vede nella tavola centrale San Vito in adorazione della Madonna in trono col Bambino e nei due scomparti laterali San Modesto e Santa Crescenzia sullo sfondo di un paesaggio collinare.

L’area del coro prima del restauro

Per sostenere gli interventi, l’Associazione Amici della Chiesa di San Vito propone spesso eventi proprio all’interno dell’antico oratorio sommerse: la stagione è pronta a ripartire, con un primo appuntamento incentrato sulla poesia. Durante la serata del 28 settembre (dalle 21) verranno lette alcune poesie di Monica Portatadino intervallate dalle note di una chitarra: partecipano infatti anche il cantautore Sergio Caniati e l’attore Atto Binetti.