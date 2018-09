La pubblicità arriva sui marciapiedi (con una vernice a base di yogurt)

Camminare per le strade con la testa china sul telefono. Dev’essere stata anche questa usanza a convincere Openjobmetis a realizzare una nuova campagna di marketing a Varese, scesa dai normali spazi ed è arrivata sui marciapiedi.

In una trentina di strade e piazze della città, infatti, l’agenzia per il lavoro ha realizzato una serie di street graffiti che hanno una particolarità: sono realizzati con una particolare miscela alimentare a base yogurt. Nulla di invasivo o definitivo, quindi, e quando la campagna finirà basterà dell’acqua per rimuovere il tutto.

La fase di rimozione di questa particolare vernice avviene grazie ad un getto d’acqua ad alta pressione e senza l’utilizzo di detergenti o additivi chimici. Così i residui del graffito che vengono immessi nel sistema sono completamente naturali e innocui per l’ambiente.