La via Francisca: un cammino in cammino

I viandanti e i pellegrini sono in continuo aumento. Dal più noto cammino di Santiago, fino alla nostra Francigena passando per una rete sempre più fitta di proposte, sono centinaia di migliaia le persone che ogni anno si mettono in cammino.

Il Varesotto ha la fortuna di avere tanti sentieri immersi nel verde dei nostri parchi. Oltre a questi abbiamo una vera arteria che dal centro Europa, Costanza per la precisione, arriva fino a Pavia e da lì a Roma. Si tratta della Via Francisca del Lucomagno. Un nome che rievoca l’antico tracciato percorso dai pellegrini che oltre mille anni fa percorrevano territori poco abitati e superavano la catena alpina sul passo svizzero tra Grigioni e Canton Ticino. Da lì la strada proseguiva fino a Lavena Ponte Tresa attraversando la Valganna per salire poi a Sacro Monte e da lì superando Varese si immetteva nella valle Olona, prendendo poi una via diretta nelle campagne dell’Alto milanese del Pavese, dove vennero poi realizzati diversi navigli fino ad arrivare a Pavia. Da lì si entra direttamente nell’attuale via Francigena per arrivare a Roma.

Venerdì prossimo alle 18.15 in salone Estense, all’interno del programma di Nature urbane, si terrà un incontro per fare il punto sul progetto di sviluppo della Via Francisca. Il programma prevede la presenza di diverse figure importanti per questo cammino.

PROGRAMMA

Ore 18.15 Saluto delle autorità

Ore 18.30: La Via Francisca: Attualizzazione di una antica Via con Ferruccio Maruca, UTR Insubria

Ore 18.40 La Via Francisca e la Via Francigena: Due cammini in uno! con Francesco Ferrari, Associazione Europea Vie Francigene e Marco Giovannelli

Ore 19.00 La Via Francisca: Un progetto trasfrontaliero con Alfonso Passera, Associazione Amici della Via Francisca

Ore 19.10 La via Francisca: Una Via già vissuta con testimonianze di camminatori

Ore 19.30 Conclusioni con Stefano Bruno Galli – Assessore all’Autonomia e Cultura Regione Lombardia

Moderatore: Augusto Conti, Dirigente UTR Insubria