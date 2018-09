Legnano Night Run e Coppa Bernocchi, le strade chiuse

Weekend di sport ma anche di disagi alla circolazione a Legnano con la Legnano Night Run (la sera di venerdì 14 settembre) e la Coppa Bernocchi (durante la giornata di domenica 16)

IL PERCORSO DELLA LEGNANO NIGHT RUN

Viale Toselli, da via per S. Vittore Olona a corso Magenta; via S.M. del Carso; via XX Settembre, da via S.M. del Carso a piazza V. Veneto; via S. Bernardino, da via XX Settembre a via Gaeta; via Como; via Pisacane, da via XX Settembre a via Gaeta; piazza V. Veneto; via Venegoni, da piazza V. Veneto a piazza del Popolo; piazza del Popolo; sottopasso centrale; piazza Monumento; corso Italia; corso Garibaldi, da corso Italia a via Pontida; via Pontida, da corso Garibaldi a corso Sempione; via Musazzi; piazza IV Novembre; Largo Tosi; via Gilardelli; piazza Carroccio; via Milano, da piazza Carroccio a via S. Caterina; via S. Caterina, da via Milano a viale Gorizia; via Montenevoso, da via S. Caterina a via Guerciotti; via Guerciotti; via Ratti; corso Magenta; via del Castello

Chiusura strade

Dalle 20.30 circa, verranno posizionate le transenne. Per il solo viale Toselli è prevista la chiusura dalle 19.30 fino al termine della manifestazione.

Il personale preposto alla viabilità potrà autorizzare l’attraversamento del percorso, a condizione che venga salvaguardata la sicurezza dei partecipanti corsa, in corrispondenza delle seguenti vie:

Via Rossini all’intersezione con via XX Settembre (consentita entrata e uscita)

Via Giolitti all’intersezione con Corso Italia (consentita solo uscita)

Via R. Cuttica all’intersezione con via Montenevoso (consentita uscita)

Riapertura

Le strade verranno riaperte progressivamente a partire da via XX Settembre al passaggio del fine corsa (tranne via S. Michele del Carso e viale Toselli, la cui apertura è prevista al termine della corsa)

COPPA BERNOCCHI – 16 SETTEMBRE

Dalle 7 alle 12.30: divieto di sosta, eccetto che per i veicoli al seguito della gara, in piazza Europa, largo Tosi e al parcheggio di via Diaz

Dalle 7.30 alle 12.30: divieto di circolazione veicolare in largo Tosi (fino alle 9 potranno transitare i mezzi pubblici), via Crispi, via Verdi e piazza Europa

Dalle 10 alle 17: divieto di sosta, eccetto che per i veicoli al seguito della corsa, in via R. Cuttica (da viale Gorizia a viale Toselli) e piazza Primo Maggio (in questo caso il divieto entrerà in vigore, per il solo lato asfaltato, il giorno precedente la corsa, alle 15).

Dalle 11 fino al passaggio della corsa, divieto di circolazione veicolare in piazza IV Novembre, corso Italia, piazza Monumento, piazza del Popolo, via Venegoni (da piazza del Popolo a via Genova), piazza Vittorio Veneto, via XX Settembre

Dalle 13 fino al passaggio della corsa, divieto di sosta al parcheggio di via Venegoni 51, via XX Settembre (da via Venegoni a via San Bernardino), via Battisti (da via Saronnese a via Canova), corso Sempione (da via Barlocco a viale Toselli), corso Sempione all’intersezione con via San Francesco d’Assisi

Dalle 15 fino al passaggio della corsa, divieto di circolazione veicolare in via dell’Acquarella, via Rovellini, via Picasso, via Saronnese, via Battisti, via San Francesco d’Assisi, corso Sempione, viale Toselli, via S. M. del Carso, via XX Settembre, via Venegoni, piazza del Popolo, piazza Monumento, corso Italia, via Barlocco