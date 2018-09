Liberi dopo le cure, una domenica speciale al bosco Wwf

Domenica 23 settembre al bosco Wwf di Vanzago sarà una giornata speciale. Le condizioni miti del mese di settembre sono ideali per restituire la libertà a diversi esemplari che sono stati ospitati e curati amorevolmente dal centro recupero animali selvatici. Vedere questi esemplari essere liberati, dopo la degenza più o meno lunga, permette di entrare in sintonia con la loro selvaticità, di ammirarla e apprezzarla.

Durante l’escursione guidata delle ore 10,30 i partecipanti potranno assistere alla liberazione di diversi esemplari curati al centro recupero. I primi 30 bambini che si iscriveranno al Wwf (quota annua socio junior 24 euro), prima della partenza dell’escursione, avranno la possibilità di liberare direttamente un esemplare di riccio.

Anche durante l’escursione delle ore 15 I primi 15 bambini che si iscriveranno al Wwf (quota annua socio junior 24 euro), prima della partenza dell’escursione, avranno la possibilità di liberare direttamente un esemplare di riccio. I costi dei biglietti d’ingresso: da 4 a 10 euro con agevolazione per i soci Wwf. Per come arrivare in via delle Tre Campane, 21 a Vanzago: www.boscowwfdivanzago.it

Prenotazioni entro venerdì 21 settembre: boscovanzago@wwf.it Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del “tetto” massimo di posti disponibili.

In tutta l’area della riserva naturale non è possibile, in base alla normativa regionale, introdurre cani (anche al guinzaglio) o altri animali d’affezione.

Alla Liberazione della mattinata parteciperà il Presidente nazionale del Wwf Italia, Donatella Bianchi.