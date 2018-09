Mangiando, leggendo o a teatro. Il weekend di Castellanza è ricco

Diversi gli appuntamenti del fine settimana castellanzese. Si va dalla gastronomia al teatro, passando per la lettura.

Terza edizione per la Sagra dello gnocco fritto, salumi, formaggi e buon vino “Spizzichi e Bocconi”, la fortunata manifestazione organizzata dal Gruppo Giovani Castellanzesi con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale.

Sabato 29 e domenica 30 settembre la piazza antistante la biblioteca civica sarà animata dalle specialità gastronomiche dell’Emilia Romagna, che saranno accompagnate da musica con dj set, karaoke e e live music. Durante tutto il fine settimana saranno inoltre allestiti giochi gonfiabili per i più piccoli. Info: info@gruppogiovanicastellanzesi.com oppure www.facebook.com/gruppogiovanicastellanzesi.

Teatro della Corte presenta “Finalmente a casa”, la replica. Domenica 30 settembre alle ore 16.30 il Teatro della Corte al 10 ospita lo spettacolo Finalmente a casa realizzato dal Laboratorio Teatrale del 1^ anno.

Con il mese di settembre sono ricominciate le attività del Teatro della Corte al 10 (qui il resto del programma e delle attività). Il biglietto di ingresso è di 5 euro con cui si contribuirà a sostenere le iniziative dell’associazione Teatro della Corte. Per informazioni e prenotazioni: Teatro della Corte – e-mail: info.teatrodellacorte@gmail.com oppure telefonando al 334 9131397.

Per i piccoli amanti dei libri c’è anche “Leggereinsieme”. Sabato 29 settembre alle ore 10.00 la Biblioteca Civica di Castellanza, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Busto Arsizio-Valle Olona, propone due appuntamenti con Leggereinsieme, la rassegna di letture animate dedicata ai piccoli e piccolissimi lettori.

La Biblioteca Civica di Castellanza da sempre si impegna a diffondere la lettura tra i piccoli e piccolissimi insieme alle loro famiglie, perché non è mai troppo presto per amare i libri. Primo appuntamento sabato 29 settembre con lo spettacolo Colori, lettura animata per lettori dai 18 a 36 mesi a cura dell’Associazione Oplà. Il dito è un pennello, la pagina una tavolozza per imparare i colori a suon di fantasia in compagnia del grande scrittore per bambini Hervè Tullet.

Sono disponibili due repliche, la prima alle ore 10.00 e la seconda replica ore 11.00, la preferenza è da indicare all’atto della prenotazione.

Secondo appuntamento sabato 13 ottobre 2018, in biblioteca alle ore 11.00 con la Lettura animata bilingue Habìa una vez un bosque, a cura di Cintia Colavita, attrice di madrelingua spagnola per piccoli lettori dai 4 anni. Per info e prenotazioni 0331 503696 biblioteca@comune.castellanza.va.it.