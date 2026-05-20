Pedone investito a Busto Arsizio, 29enne in ospedale
L’incidente questa mattina in viale Giovanni Boccaccio. Sul posto ambulanza e polizia
Incidente stradale nella prima mattinata di oggi, attorno alle 7.30, a Busto Arsizio. In viale Giovanni Boccaccio un pedone di 29 anni è stato investito da un veicolo per cause ancora in corso di accertamento.
Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dalla centrale operativa Soreu dei Laghi con un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano in codice verde. Presenti anche gli agenti della Questura di Varese per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.
L’uomo, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato all’ospedale di Castellanza. Le sue condizioni non sarebbero gravi.
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