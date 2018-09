Memorial Mariotti, test per la Imo in vista del campionato

Scatta giovedì 20 settembre il classico appuntamento del precampionato organizzato dalla Robur Basket Saronno, e cioè il Trofeo Memorial Mariotti che si disputa sul terreno di gioco del PalaRonchi.

Il quadrangolare si apre (20,30) proprio con i padroni di casa della IMO Saronno guidata da Bianchi e Crugnola, opposti all’Opera Basket Club, formazione inserita nello stesso girone Ovest di Serie C Gold in cui giocheranno i biancoazzurri. Venerdì alle 20,30 seconda semifinale con in campo Pallacanestro Milano e Lissone.

Sabato le due finali: quella di consolazione alle 18, quella per il primo posto alle 20,30.

Nell’occasione la IMO intende presentarsi al completo dopo i fastidi fisici che hanno costellato il precampionato e non hanno praticamente mai permesso a coach Massimo Bianchi di disporre del roster in tutti i suoi effettivi. Sabato 29 settembre alle 21, di nuovo al PalaRonchi, prima di campionato con il Cistellum Cislago.

Serie C Gold – Girone Ovest – Saronno, Sette Laghi Gazzada, Valceresio, Gallarate, Busto Arsizio, Nerviano, Opera, Milano3, Virtus Cermenate, Erba, Progetto Giovani Cantù, Battaglia Mortara.