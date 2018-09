In mostra a Milano gli scatti “al caffè” di Silvia Minella

A MilanoCaffè, l’evento dedicato al caffè organizzato nel capoluogo lombardo, anche la Svizzera è presente.

All’iniziativa di Comunicaffè aderisce infatti anche caffè Chicco d’Oro: la storica torrefazione di Balerna, nel Canton Ticino, nelle giornate del 1 -2 -3 ottobre, sarà infatti presente presso il nuovo Bistrot al Teatro Nazionale “Che Banca!” in Piazza Piemonte a Milano con una serie di appuntamenti.

In particolare, una mostra di illustrazioni artistiche che sono rappresentazioni visive di racconti dedicati al caffè scritti da Silvia Minella, con illustrazioni realizzate da Eliana Samaritani.

Inoltre, in omaggio al tema della giornata internazionale del caffè in programma il 1 ottobre ed avente come tema “le donne nel settore del caffè”, sarà in esposizione per tutto il periodo la gigantografia di uno scatto fotografico realizzato da Silvia Minella, che i lettori di Varesenews conoscono come l’autrice degli scatti e delle riprse dei documentari di “In viaggio col mercante”

La foto, scattata nel mezzo dell’altopiano etiope, nella regione di Kaffa, tra gli arbusti selvatici di caffè arabica che crescono spontaneamente nella foresta pluviale raffigura una giovane abitante del villaggio di Bonga che allunga le braccia verso il cielo per lo scopo di raccogliere un’unica preziosa ciliegia di caffè selvatico.