Mostre, workshop e incontri nel nome dei videogiochi

In occasione del decennale di Game Art Gallery, Villa Silbernagl ospita l’evento “La mente è in gioco e simposio della Neoludica” dal 29 settembre al 10 ottobre 2018, una grande mostra con le game art, laboratori, presentazioni, conferenze che introdurranno il pubblico a diversi temi.

«I videogiochi oggi rappresentano un grande mezzo di comunicazione, cultura e aggregazione. -s spiegano gli organizzatori – Utilizzati da milioni di persone al mondo rappresentano la nuova frontiera delle arti del XXI secolo e dell’intrattenimento interattivo. Capirli, utilizzarli al meglio, scoprirne le potenzialità, valorizzarne i contenuti estetici e sociali, è ciò che ci siamo prefissati di fare iniziando le nostre ricerche nel 2008. Con le mostre, i workshop, le conferenze e gli eventi, intendiamo portare a conoscenza di tutti la rete virtuosa che abbiamo contribuito a creare e promuovere in questi anni. Accompagna l’evento una pubblicazione per il decennale di Game Art Gallery con artisti, team e partner coinvolti nel progetto, un artbook interamente a colori edito da Trarari TIPI edizioni, collana Game Culture Book».

I protagonisti saranno: Feed Their Minds, la startup innovativa a vocazione sociale, incubata presso Speed Mi Up di Bocconi, Camera di Commercio e Comune di Milano e Impact Hub Milano, Vincitrice del Bando Siavs di Regione Lombardia, propone soluzioni didattiche ICT per questi ragazzi così dotati ma anche così sensibili. Tra i partner dell’evento figura anche il Labtalento dell’Università di Pavia, un laboratorio dedicato ai bambini e ragazzi plusdotati, che riconosce la necessità di collaborazione con le scuole, per realizzare il successo formativo e lo sviluppo armonico della personalità di questi bambini.

Musea Game Art Gallery si occupa da dieci anni di consapevolezza artistica e videoludica, con speciale focus sulle arti digitali e interattive e le possibilità creative che la tecnologia attuale offre; per questo sono state sviluppate tante attività nelle scuole, in università e accademie, adatte a ogni tipo di studente, dai 6 ai 30 anni, e sono stati creati percorsi anche per genitori e insegnanti. Nel decennale di creazione del progetto si ripercorrono anche le tappe artistiche che hanno portato i videogiochi con la oro arte, come primi al mondo, alla Biennale di Venezia e in altri grandi musei. E-Ludo Lab, associazione culturale con speciale propensione alla formazione, alle attività di intrattenimento e alla gamification, opera per aumentare il grado di fruizione e produzione della tecnologia nella cultura e nella comunicazione, diffondere la conoscenza dei media digitali.

Villa Silbernagl, via Fiume 14, Daverio (VA). Ingresso libero. Partecipazione agli incontri su prenotazione.