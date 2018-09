Palio, vince il Burghett e fa festa tutto il paese

Grande emozione e divertimento tra i partecipanti grande entusiasmo per il pubblico: l’edizione zero del palio di Gerenzano è stata un vero successo. A vincere è stato il rione Burghett premiato domenica sera in una piazza Alberto da Giussano piena di gente.

Nella classifica finale della manifestazione, sviluppatasi con una serie di gare fra contrade la scorsa settimana in paese, Burghett ha dunque battuto tutti, seguita da Tupini, Funtan, Giò da Val, San Giacum e Madunina. Il “mini palio” rivolto ai più piccini è andato alla contrada San Giacum mentre il premio “Addobba la contrada” a Madunina.

A consegnare i riconoscimenti il comitato promotore, dell’associazione “I colori del palio”; sul palco c’erano Eleonora Guzzetti, Matteo Taverna, Simone Vanzulli, Federica Clerici, Greta Franchi, Elisa Garbelli e Roberta Angaroni; fra gli ospiti l’artista e ballerina gerenzanese Simona Atzori. Soddisfattissimi gli organizzatori che malgrado le fatiche e l’impegno, protrattosi per oltre un anno hanno annunciato che “sicuramente ci sarà una nuova edizione dell’evento nel 2019”.