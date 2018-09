Pingu’s English Varese, it’s Open Day time!

Sabato 15, 22, 29 settembre e sabato 13 ottobre, Francesca, la responsabile e tutto il suo staff, vi aspettano per visitare la sede Pingu’s Englis di via Cavour 12 a Varese.

Durante gli open day verranno proposti laboratori, giochi, lavoretti e tante altre sorprese per far vivere ai “pinguini” un magico sabato in inglese.

Pingu’s English è una scuola di inglese per bambini da 12 amesi a 12 anni e si prefigge di essere un vero e proprio percorso di crescita, oltre che linguistico e il lavoro che viene fatto con i bambini è educarli all’inglese, ovvero insegnare loro prima di tutto ad amarlo e conseguentemente a parlarlo.

Per raggiungere l’obiettivo, il bambino viene accolto in un ambiente sereno e stimolante, che lo metta nella migliore condizione emotiva possibile e rende naturale l’acquisizione della lingua inglese. Tutte le attività didattiche e ludiche vengono create appositamente per coinvolgere in prima persona il bambino, con l’aiuto di insegnanti altamente qualificati non solo in inglese ma anche dal punto di vista pedagogico.

Il metodo “Pingu’s English” prevede tre livelli, ognuno della durata minima di 72 ore, per un totale di 12 unità, alle quali sono associate attività ludiche e creative pensate per lo sviluppo di specifiche abilità.

Il metodo Pingu’s English dà molta importanza alla socializzazione e alla condivisione e per questo i bambini sono invitati a vivere momenti di interazione e divertimento, come per esempio laboratori settimanali, Friday Parties, Campi invernali o estivi, pensati anche per dare sollievo ai genitori che devono andare al lavoro e sanno di lasciare il proprio bambino in un ambiente sicuro.

L’invito è di non perdere l’occasione per approfondire la conoscenza del metodo Pingu’s English, partecipando agli open day.

Date e orari degli open day

Sabato 15 settembre dalle 10 alle 13

Sabato 22 settembre dalle 10 alle 13

Sabato 29 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17

Sabato 13 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17

Lo staff Pingu’s English sarà presente in Fiera a Varese da sabato 8 a domenica 16 settembre, dove saranno attivi dei laboratori totalmente gratuiti e dove sarà possibile anche raccogliere informazioni sui corsi in partenza.

Venerdì 21 settembre, dalle 16:30 alle 18:30 e sabato 22 settembre, dalle 15 alle 17, la sede di Pingu’s English ospiterà anche Favolandia, nell’ambito di Varese con gusto, con laboratori di cucina in lingua inglese.

Pingu’s English Varese

Via Cavour, 12 – Varese

Telefono 0332 1765400

Cellulare 392 9731917 (Francesca)

Email: varese@pingusenglish.it oppure fbaldissara@pingusenglish.it

Sito internet | Pagina Facebook