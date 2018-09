Quattrocento bambini alla scoperta delle “Nature urbane”

Nel corso delle attività di educazione ambientale inserite nel programma di Nature Urbane 2018, questa mattina protagonisti sono stati i 400 bambini delle scuole dell’infanzia che hanno animato il cortile d’onore dei Giardini Estensi.

«Nella scuola dell’infanzia – spiega l’assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – si lavora moltissimo sul paesaggio come terzo educatore e l’iniziativa Nature Urbane, con la sua proposta, si sposa perfettamente con quelle che sono le attività previste per i bambini in un percorso che li vede protagonisti e allo stesso momento li educa a sentirsi parte integrante dell’ambiente e a rispettarlo. Oggi i bambini sono stati protagonisti di una vera creazione artistica a partire dall’esperienza diretta di elementi che si possono trovare in natura, facendone una rielaborazione assolutamente personale».

Tra le varie attività di questa mattina ad esempio i bambini hanno potuto dipingere con il fango, svolgere attività sensoriali per stimolare il senso del tatto, assistere alla smielatura dei mieli prodotti in provincia a cura del Consorzio Qualità Miele Varesino e alla lavorazione del formaggio a cura di Coldiretti Varese.

I laboratori per l’infanzia continueranno mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 settembre al Castello di Masnago con tema gli elementi naturali aggiungendo un approccio scientifico al progetto Nature Urbane.

Mercoledì 26 settembre:

Domani, mercoledì 26 settembre, Nature Urbane prosegue con le visite guidate nei parchi pubblici per le scuole primarie ai Giardini Estensi e Villa Mirabello, Villa Augusta e Villa Mylius.

Alle 18.30 a Villa Mylius, continua “A vele spiegate”, lettura a puntate de L’Isola del tesoro. Simone Tangolo, attore del Piccolo Teatro di Milano­-Teatro d’Europa, leggerà la sesta puntata.

In serata, alle 21.00 a Villa Panza-Fai, si svolgerà una conversazione nell’ambito del ciclo di conferenze “Thinking Varese. Il valore della committenza in architettura”. Protagonista della serata l’archistar Michele De Lucchi. L’evento è in collaborazione con l’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Varese e rilascerà 2 crediti formativi validi per il triennio 2017/2019 dell’Ordine degli Architetti. L’ingesso è libero fino ad esaurimento posti.

Il festival è su www.natureurbane.it