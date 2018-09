Una rete tra Varese e Valceresio per sostenere territorio e turismo

E’ stato presentato oggi pomeriggio alla Fiera di Varese il primo risultato del Bando Asset – Accordi per lo sviluppo socio economico dei territori montani”.

Il bando, promosso da Regione Lombardia, mira a “favorire sia il mantenimento sia il reinsediamento di imprese produttive (artigiane e industriali), della distribuzione commerciale, del turismo e dei servizi in areemontane a debole densità abitativa.

Il Comune di Varese partecipa al bando con un gruppo di comuni partner di cui Varese è capofila. I partner del progetto sono i Comuni “montani” di Brusimpiano, Induno Olona, Lavena Ponte Tresa e Porto Ceresio, che oggi hanno presentato i loro interventi insieme al comune capofila nello Spazio cultura della Fiera.

« E’ molto significativo presentare qui questo progetto – ha detto l’assessore al Commercio del Comune di Varese Ivana Perusin – perché la Fiera di Varese è una vetrina delle attività produttive della nostra provincia e questo bando è rivolto proprio ad attività economiche che rendono vivo ed attrattivo il territorio».

In questo caso il territorio di confine, dal momento che Varese ha trovato l’adesione e la compartecipazione di comuni che gravitano tra la Valceresio e il bacino del lago di Lugano e la collaborazione della Camera di Commercio di Varese, delle Associazioni Confcommercio Ascom Varese e InVarese (che gestisce il DUC di Varese), dall’investitore privato ” Botel Diffusodeilaghi“ (non beneficiario del contributo regionale), cui si sono aggiunti le Associazioni Confesercenti Regionale Lombardia sede Territoriale di Varese ed Aime di Varese.

Contributi alle imprese

Il progetto, approvato nell’ottobre 2017, prevede contributi per le imprese che avviano una nuova attività o che attivano azioni di miglioramento dell’attività già esistente nei territorio dei comuni di Brusimpiano, Lavena Ponte Tresa, Induno Olona, Porto Ceresio e Varese (Velate, Sant’Ambrogio , sacro Monte, Rasa, San Fermo e Valle Olona nel bando è allegata la planimetria delle zone interessate). L’importo complessivo dei fondi a disposizione sarà di 230.000 euro.

Il contributo massimo erogabile per singola impresa sarà pari al 50% delle spese sostenute dal 1 aprile 2017 per nuove attività o migliorie, con il limite massimo di 10.000 euro.

Sono previste inoltre azioni di marketing finalizzate alla promozione del territorio e della connessione tra offerta naturalistica ed offerta commerciale/artigianale a cura dell’Associazione Invarese Distretto Urbano del commercio di Varese.

Non mancheranno spazi dedicati alla formazione con la possibilità per le imprese beneficiarie di prendere parte a corsi di formazione organizzati dalla Camera di Commercio di Varese.

Contributi ai Comuni

Il progetto approvato dalla Regione inoltre prevede anche finanziamenti in compartecipazione per investimenti fatti dai Comuni per opere ed interventi per migliorare l’accoglienza e l’attrattività del territorio.

«Il Comune di Varese – ha spiegato l’assessore Perusin – realizzerà un parcheggio di interscambio in prossimità dell’uscita autostradale di Buguggiate, che si connetterà con la pista ciclopedonale del lago di Varese.

Porto Ceresio, come ha spiegato il sindaco Jenny Santi, ha puntato sulla riqualificazione dell’area adibita attualmente a parcheggio e mercato settimanale, per potenziarne l’offerta commerciale e turistica, aumentare il numero delle postazioni degli espositori e ospitare ulteriori proposte, come un mercato dei prodotti agroalimentari a km zero e un mercato artigianale.

Anche Lavena Ponte Tresa, «centro commerciale a cielo aperto con le sue 300 attività – ha detto il sindaco Massimo Mastromarino – ha puntato sul miglioramento degli spazi del mercato, con un progetto di riqualificazione e ampliamento dei servizi igienici per adeguarli alla presenza di più di 160 attività ambulanti e migliaia di persone».

Ha pensato al mercato pure Induno Olona, «con la riqualificazione – ha spiegato il sindaco Marco Cavallin – dello spazio di San Cassano destinato ad area mercato “di qualità” con operatori che offrono prodotti volti a valorizzare e promuovere le tipicità locali, soprattutto di tipo enogastronomico».

Brusimpiano, infine, punta ad ampliare il parcheggio esistente presso la nuova area portuale a servizio del turismo e delle attività commerciali cittadine, con l’implementazione di circa 30 posti auto.

Scadenze

Per quanto riguarda le imprese e gli operatori economici che sono interessati al bando sono previste tre “finestre” per l’adesione. La prima prevede la scadenza per la partecipazione fissata al 31 ottobre 2018.

Qui il testo del bando