Ribaltamento sulla lacuale tra Maccagno e Tronzano

Il 118 e i vigili del fuoco sono intervenuti a Tronzano Lago Maggiore per un incidente stradale con ribaltamento.

È avvenuto intorno alle 14 di sabato 22 settembre, sulla Statale 394, la lacuale tra Maccagno e Tronzano.

I pompieri, arrivati in posto, hanno collaborato con gli operatori sanitari del 118 ad estrarre le persone dal veicolo. Il sistema Aree ha fatto intervenire due ambulanze e un’automedica: sono stati soccorsi un uomo di 35 anni, uno di 76 e una donna di 81. Per loro niente ferite gravi: sono stati portati in ospedale in codice verde.