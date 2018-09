Risveglio amaro per la Borsa, il Def non piace ai mercati

Risveglio amaro per la Borsa, dopo l’annuncio dell’accordo sul Def con un rapporto deficit/PIL del 2,4% per i prossimi tre anni. Il calo del listino milanese è stato decisamente superiore al resto dell’Europa. Si inizia così a pagare la decisione del Governo Lega-M5Stelle di fare una manovra totalmente in debito. Il FTSE MIB prosegue dunque la serie negativa, iniziata mercoledì scorso, dopo le prime dichiarazioni sulla manovra, di tre ribassi consecutivi

Lo spread si alza di 26 punti base e raggiunge quota 261, mentre il rendimento del Btp decennale schizza al 3,10%, mentre l’euro cede a sua volta lo 0,21% sul dollaro. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori bancario (-5,32%, con il Banco BPM che perde lo 6,25%, Unicredit che affonda del 5,27%, Intesa Sanpaolo -5,22 e UBI Banca -4,88%), l’assicurativo (-2,81%) e servizi finanziari(-2,11%).