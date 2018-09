Scuola, si parte. 1.200.000 studenti di nuovo in classe

C’è chi ha già fatto rientro e chi si sta godendo le ultime ore di vacanza. Per tutti gli studenti lombardi, comunque, la campanella del nuovo anno scolastico suonerà mercoledì 12 settembre. Rientreranno quasi un milione e duecentomila alunni, dall’infanzia alle superiori.

Un esercito di studenti che sarà diretto da quasi 120.000 docenti e suddiviso in 1123 scuole con 5272 sedi. La fotografia della scuola lombarda che riparte è stata fornita dal Ministero che ha snocciolato i numeri globali del mondo dell’istruzione.

In tutt’Italia sono circa 8,6 milioni gli studenti delle scuole che torneranno sui banchi. La maggior parte di loro, oltre 7 milioni, frequenterà la scuola statale. Di questi, 919.091 frequenteranno la scuola dell’infanzia, 2.498.521 la scuola primaria, 1.629.441 la secondaria di I grado, 2.635.582 la secondaria di II grado.

La Lombardia conta 1123 istituti scolastici di cui 775 comprensivi e 348 superiori.

Il numero totale di alunni è in leggero calo: lo scorso anno erano 7.757.849. Tra le quattro Regioni con il decremento più consistente, le prime tre sono del Sud: – 15.534 studenti in Campania, – 12.487 in Sicilia, – 11.977 in Puglia, – 5.972 in Piemonte.

La popolazione studentesca lombarda, dicevamo, conta 1.188.581 alunni di cui 40.740 con disabilità suddivisi in 54.750 classi. La più popolosa è la primaria con 430.360 bambini, segue il ciclo superiore con 382.472 ragazzi e poi la media con 265.256 e fanalino l’infanzia con 110.493 alunni. A guidarli sono 119.781 insegnanti, di cui 17.614 per il sostegno.

In Italia, sono i licei ad attirare il maggior numero di iscritti: 1.294.890 ragazzi, 827.990 sono gli iscritti a un indirizzo tecnico e 512.702 quelli che frequentano un indirizzo professionale.

A livello liceale, il primato spetta al liceo scientifico che è stato scelto da 371.164 ragazzi. A questi si aggiungono i 180.670 delle scienze applicate. Poi segue il linguistico con 224.167, 150.084 iscritti ha il classico, 135.122 le scienze umane e 116.572 l’artistico.

Tra i tecnici il più gettonato è il tecnologico 491.701 mentre l’economico 335.289. Per il professionale sono i servizi 303.072 ( soprattutto enogatsronimico 46.305) ad attirare di più mentre mentre industria e artigianato conta su 90.043 ragazzi. Anche la Lombardia conferma il primato dei licei con 178.316 studenti, seguono i tecnici con 135.875 tecnici e i professionali con 68.281 studenti.

Le scuole paritarie in Italia contano 880.000 iscritti circa, così suddivisi. In Lombardia le scuole paritarie più popolose sono quelle dell’infanzia, 1.733 iscritti, mentre la primaria ne conta 241, 190 alle medie e 358 alle superiori.