Sta meglio il bambino operato alla testa per un pugno

Migliorano le condizioni del bambino di 10 anni che nei giorni scorsi ha dovuto subire un delicato intervento alla testa per un pugno ricevuto da un ragazzino poco più grande di lui, durante una lite al campetto da pallone di Bisuschio.

Il bambino dopo il pugno ricevuto alla tempia era stato visitato in ospedale, dimesso ma poi ricoverato nuovamente ed operato alla testa per rimuovere un ematoma.

«Mio figlio sta molto meglio – dice oggi il papà – le sue condizioni migliorano e anche se deve restare ancora in ospedale, l’importante è che la fase critica sia passata».

Riguardo a quello che è successo mercoledì scorso al campetto vicino al Carrefour di Bisuschio, il papà del piccolo non sa cosa aspettarsi: «Noi siamo ancora scossi – dice – perché è vero che sono bambini, anche se chi ha picchiato mio figlio fa la seconda media e mio figlio la quinta elementare, ma una lite che finisce a pugni così non va bene. Vorrei che chi ha fatto questo gesto e un po’ tutti, a partire dai genitori, ci pensassero e intervenissero con i loro figli, per parlare delle conseguenze che può avere un gesto di violenza».

L’episodio ha fatto il giro del paese e ha fatto molto parlare, anche sui social: sulla pagina Facebook del paese, decine e decine di commenti, tra preoccupazione per la salute del bambino, indignazione e il tentativo di capire il perché di quello che è successo.