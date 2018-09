Stazione FS: “liberato” il primo binario

Continuano i lavori alla stazione Fs di Varese per l’accessibilità dei binari.

Dopo la realizzazione dello scivolo in attesa del cantiere dell’ascensore, i lavori sul primo binario, che avevano letteralmente spostato l’arrivo dei convogli su un binario tronco per tutto agosto, si sono spostati verso l’interno, permettendo ai treni di tornare a fermarsi sul primo binario, come previsto dal cronoprogramma.

I lavori, cominciati il 30 luglio, proseguono comunque sulla massicciata dello stesso binario: ora però non ostruiscono l’accesso di chi deve prendere il treno, che può ritornare a fermarsi nella sua sede “naturale”.