Stili di vita sani, a Oggiona i “giovedì della prevenzione”

Parte giovedì 27 settembre il ciclo di tre incontri sugli stili di vita sani, promosso dal Comune (con associazione Caos) presso gli ambulatori di via Bonacalza 144.

E dunque: giovedì 27 settembre, dalle ore 20,45, si parlerà della “Casa che cura”. Marco Lodi Pasini, terapista occupazionale, incontro su come organizzare la casa in modo semplice, economico e utile per anziani e persone diversamente abili nella stessa serata saranno presentati alla popolazione i servizi offerti dall’ambulatorio infermieristico presso Ambulatorio Comunale.

Giovedì 11 ottobre si prosegue con “Dieta e tumori”, con Elena Consolaro e Valentina Rossi (biologa nutrizionista), in collaborazione con associazione Caos. Seguiranno presso l’ambulatorio sabato 13 ottobre le visite di screening senologico gratuite.

Giovedì 15 novembre Osteoporosi e stile di vita” con Tommaso Sieri fisiatra responsabile ambulatorio Osteoporosi presso Ospedale Tradate, Guido Cristina fisioterapista presso la stessa struttura, e Elena Consolaro.