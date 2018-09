Storici a convegno per discutere di cittadinanza e nazionalismi

Capire la storia dei nostri giorni guardando al passato recente: è un’opportunità imperdibile per tutta la cittadinanza la possibilità di seguire i lavori della Società per lo Studio della Storia Contemporanea che ha scelto Varese per il convegno annuale.

Da mercoledì 12 settembre a venerdì 14 settembre il Convegno annuale della Sissco si svolgerà nell’Aula Magna dell’Università degli Studi dell’Insubria, richiamando a Varese storici, studiosi e docenti da Università e Centri di studio Italiani e stranieri.

Nei tre giorni di lavori ci si interrogherà sulle trasformazioni nel rapporto tra questioni di cittadinanza e narrazioni nazionali, muovendo dal “lungo Ottocento” e affrontando alcuni dilemmi della storia europea e globale nel tempo presente. Interagiscono tra loro temi rilevanti: il riconoscimento dei diritti umani e civili, la ridefinizione degli spazi geopolitici nei contesti post-bellici e post-coloniali, la costruzione delle narrazioni statual-nazionali e la loro crisi, nella dialettica con pervasive rielaborazioni antagonistiche. In tale contesto metodologico e problematico, anche il “caso italiano” trova occasioni mirate di riflessione, in una chiave diacronica e alla luce di molteplici suggestioni comparative.

Il convegno, patrocinato dal Comune di Varese e dalla provincia di Varese, ha avuto il supporto della Fondazione Giovanni Valcavi per l’Università degli Studi dell’Insubria, della Fondazione Comunitaria del Varesotto e del Varese Convention & Visitors Bureau.

Per approfondire:

PROGRAMMA

Mercoledì 12 settembre, ore 15

Prima sessione: Diritti: accesso, esercizio, negazione

Gia Caglioti, Università di Napoli “Federico II”,

Acquisire e perdere la cittadinanza nell’Europa dell’800 tra migrazioni e ridefinizioni di confini

Mariuccia Salvati, Università di Bologna,

Cittadinanza e diritti in Europa nel “lungo” Novecento

Vinzia Fiorino, Università di Pisa,

Nazione e diritti di cittadinanza: tensioni e aporie attraverso il prisma del genere

Luigi Bonanate, Università di Torino,

Fare a meno della Nazione? I dilemmi della cittadinanza democratica

Coordina Maurizio Ridolfi, Università della Tuscia

Giovedì 13 settembre, ore 9

Seconda sessione: Spazi geopolitici: rotture e ridefinizioni

Marco Bellabarba, Università di Trento,

Il crollo dell’impero austro-ungarico nelle narrazioni del dopoguerra

Maria Cristina Ercolessi, Università di Napoli “L’Orientale”,

Conflitti di cittadinanza nell’Africa post-coloniale

Valeria Deplano, Università di Cagliari,

Migrazioni postcoloniali e regimi di cittadinanza nell’Italia del secondo dopoguerra

Marco Buttino, Università di Torino,

Post-comunismo come post-colonialismo? Nascita di nuovi stati e riscrittura della storia

Giuliana Laschi, Università di Bologna,

Nazionalità e integrazione sovranazionale: cittadinanza e diritti nella narrazione europea

Coordina Maria Rosaria Stabili, Università di Roma Tre

Giovedì 13 settembre, ore 14,30

Terza sessione: Istituzioni e “costruzione” delle narrazioni nazionali

Carlotta Sorba, Università di Padova,

Narrazioni nazionali tra storia, storiografia e senso comune

Ilaria Porciani, Università di Bologna,

Musei, storia e nazioni

Arnaldo Testi, Università di Pisa,

Monumenti e simboli della nazione: lo “specchio americano”

Teresa Bertilotti, Università di Milano-Bicocca,

Cultura storica e scritture della storia nazionale

Coordina: Gian Luca Fruci, Università di Bari

Ore 17,30 – Assemblea dei soci

Ore 21 – Cena sociale

Venerdì 14 settembre, ore 9

Quarta sessione: “Identità rielaborate”: conflitti e contro-narrazioni

Jordi Canal, EHESS, Paris,

Il “caso “ della Catalogna: storia e “invenzione” della nazione

Carmine Pinto, Università di Salerno,

Legittimismo, borbonismo, sudismo. Costruzione e rielaborazione di una causa perduta (1861-2016)

Quinto Antonelli, Fondazione Museo storico del Trentino,

Luoghi di memoria. Narrazione e contro-narrazioni della Grande Guerra

Marco Almagisti, Università di Padova,

“Questione settentrionale” e culture politiche territoriali nella storia repubblicana

Alessandro Portelli, Università di Roma “La Sapienza”,

D’altro canto. Dieci anni di lavoro sulle musiche migranti

Coordina: Gabriella Gribaudi, Università di Napoli “Federico II”