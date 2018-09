Strasaronno: centrato l\'obiettivo dei 2 mila partecipanti

La StraSaronno si conferma la corsa cittadina più amata dai saronnesi: domenica mattina duemila persone si sono radunate in piazza Libertà percorrendo insieme 5 o 10 chilometri in un evento pensato per raccogliere favore della Cls, la Cooperativa lavoro e solidarietà.

Per la prima volta madrina della corsa è stata Giusi Versace atleta paralimpica, conduttrice televisiva e politica italiana che sul palco con l’europarlamentare Lara Comi e gli organizzatori Giacomo Palumbo e Pasqualino Cau ha scandito il countdown.

Alle 9,15 la partenza della gara competitiva da dieci chilometri vinta da Mattia Gaffuri, 19enne dell’Atletica Lecco con un tempo di 32’39”. Secondo posto per il saronnese Marco Alberio seguito Simone Spessot di Lugano. Prima donna l’atleta nazionale di maratona Claudia Gelsomino mentre sulla cinque chilometri il vincitore è stato Ilario Brognoli di Castano Primo. Al termine della gara le premiazioni e una grande risottata in piazza.

Tra i saronnesi che hanno attraversato la città di corsa i gruppo della Cls, Forza Angelo e Avi ma anche l’ex sindaco Angelo Tettamanzi, il consigliere comunale del Pd Francesco Licata e l’atleta ultra trail Matteo Colombo in pista con l’associazione “Quelli che con Luca onlus”.