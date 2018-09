Teatro per bambini, musica e picnic a Villa Toeplitz

Dedicata ai bambini la mattinata di “Pic-Mic”, la manifestazione conclusiva di Nature Urbane che si svolgerà domenica 30 settembre a Villa Toeplitz, dalle 10 del mattino a notte fonda. Una giornata da passare nel parco, con le orecchie tese ad ascoltare rumuri, suoni, storie e musica.

La mattina sarà dedicata ai più piccoli, grazie alla perfonmance teatrale a cura degli attori di Spazio Yak nell’ambito delle iniziative #VareseBeneComune e “Puliamo il mondo”, sulla cura della città, della possibilità esserne protagonisti e promotori, dell’amore per i propri luoghi di vita.

Per pranzo bambini e famiglie sono invitati al picnic sui prati del parco, accompagnato dall’Open Mic a cura dell’associazione Covo (Organizzazione Varesina di Orientamento e Cultura) in collaborazione con il Tennis Bar Villa Toeplitz. E ancora nel pomeriggio spazio ai “Racconti nel parco” di Andrea Minidio e in serata, dalle ore 20, tre concerti proposti da Madboys eventi: “Goldfish Recollection”, “Ragni su Marte” e “I Botanici”

La partecipazione all’evento è libera e gratuita. Evento annullato in caso di pioggia.