Torna “Cenando in via Manzoni”

A distanza di tre mesi dalla prima (già fortunata) edizione, torna la proposta di “Cenando in via Manzoni”, l’evento che trasforma un’intera via in un ristorante all’aperto. Anzi: cinque ristoranti, tanti quanti sono quelli che aderiscono – insieme ad alcuni locali – all’iniziativa.

«Sono stati proprio i ristoratori della via, anima della cena sotto le lanterne, a chiedere di bissare l’evento, accollandosi tutte le spese di allestimento» spiega Claudia Mazzetti, assessore alle attività produttive e presidente del Distretto del Commercio. «È questo lo spirito che cerchiamo, mettendoci anche in gioco come abbiamo fatto a fine giugno quando l’idea partì da noi. Il successo di quella serata ha spinto gli operatori a chiedere il bis e ora saranno loro, con il supporto “tecnico” del Distretto, a schierarsi in prima linea. L’amministrazione ha indicato la strada e ora i commercianti di via Manzoni la stanno percorrendo».

Una serata carica di fascino e soprattutto da gustare. Ogni ristorante proporrà due piatti ad hoc, a sei euro (qui potete vedere il menù completo). Ci saranno poi le proposte dolci della Gelateria Puro 100%, le birre di Denegal e A tutto malto, i vini di 900.

Appuntamento giovedì 13 settembre dalle 19.00.