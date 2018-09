Torna l’autunno, riapre la Cupola della Brunella

Dopo il grande successo della prima esperienza, la cupola della Brunella torna ad aprirsi, questa volta per una intera giornata, grazie alla collaborazione tra la parrocchia e il bar che da quel posto prende il nome: il bar La Cupola di piazza Giovanni XXIII.

L’invito è a salire, dalle 12 alle 18 di domenica 30 settembre, per ascoltare da una prospettiva diversa tre concerti, e per guardarsi il panorama di Varese: dalle 12.15 alle 16.45 una maratona organistica con i maestri Alessandro Bianchi, Andrea Gottardello, Mattia Marelli, Paola Negri, Daniele Paleari, Simone Quaroni.

Alle 17.45 invece, concerto di musica classica con la giovanissima orchestra dei Piccoli Musici Estensi, nata dalle attività didattiche della scuola Suzuki di Varese, ma ormai “esportata in tutto il mondo: ha fatto concerti a Venezia e New York, Lugano e Parigi.

Ascoltare i concerti dalla cupola sarà un’esperienza diversa, e l’appuntamento ingresso a offerta libera (a partire da 5 euro) e un bicchiere di prosecco che vi aspetta in cima contribuirà alle opere dell’oratorio: ad offrirlo, come sempre, saranno “quelli della Cupola”, intesa come il bar.

Non è necessario prenotare, ma per informazioni si può telefonare a Ale: 3358302167 dalle 9 alle 12 o dalle 16 alle 20.