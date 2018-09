Tornei, cibo e divertimento per “Casbeno insieme”

È in pieno svolgimento a Casbeno la Festa della Parrocchia San Vittore Martire, iniziata domenica 2 settembre con una giornata dedicata agli anniversari significativi di Matrimonio e ancora ricca di iniziative durante la prossima settimana e soprattutto il week-end.

Da mercoledì 5 a domenica 9 settembre molti gli eventi in programma

TORNEI INFRASETTIMANALI di carte e calcio – (dalle 20.00 presso l’Oratorio di Casbeno in Via Ariberto)

– Mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7: SCOPA D’ASSI

– Giovedì 6 e venerdì 7: BURRACO.

– Mercoledì 5 e giovedì 6, con un giorno di anticipo rispetto al programma originale: TORNEO DI CALCIO A SETTE con la partecipazione di 6 squadre.

In funzione il MINI-RISTORATORIO con salamelle, patatine, birra e bibite

Aperta la ricchissima PESCA DI BENEFICENZA.

Sabato 8 settembre 2018

FESTA SUL SAGRATO DELLA CHIESA, ALL’ASILO, IN ORATORIO

dalle ore 15:00 pomeriggio insieme… tirando mezzanotte!

@ Oratorio: gonfiabili per bambini e la pesca di beneficenza

@ Via Conciliazione: bancarelle dei Casbenatt… a chilometro zero!

@ Asilo Divina Provvidenza:

– Attacchi d’arte e di dolcezze laboratori per bambini a cura dell’Associazione Amici dell’Asilo

– Mostra fotografica di Marcello Albani: “Da Cape Tribulation a Darwin: seconda tappa di un grande viaggio in Australia nell’area centro-settentrionale”

@ Sagrato della chiesa, dalle ore 21:30: CONCERTO LIVE di Lorenzo Bertocchini & the Apple Pirates

GASTRONOMIA E RISTORO:

@ Oratorio: RistOratorio con piatti caldi, anche da asporto (dalle 18.00)

@ Sagrato della chiesa: Street Food (salamelle, braciole, patatine)

@ Asilo l’Angolo dei Dolci: crepes, anguria e zucchero filato (dalle 15.00)

NOVITÀ 2018: SPAGHETTATA di mezzanotte sul sagrato!

Domenica 9 settembre 2018

FESTA PARROCCHIALE E DI APERTURA DELL’ORATORIO

ore 11.15 : S. MESSA SOLENNE celebrata da Mons. Luigi Panighetti con la presenza dei sacerdoti don Franco Cardani, don Emilio Casartelli, don Gabriele Moschettini, seguita dall’apertura del banco gastronomico in Oratorio

dalle ore 15:00 pomeriggio insieme

@ Oratorio: gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza, incanto dei canestri, gara di torte, finale torneo di calcio, premiazioni varie

@ Asilo Divina Provvidenza:

– Attacchi d’arte e di dolcezze: laboratori per bambini a cura dell’Associazione Amici dell’Asilo

– Piccolo Laboratorio di Circo animato da Spazio Kabum

– Mostra fotografica di Marcello Albani: “Da Cape Tribulation a Darwin: seconda tappa di un grande viaggio in Australia nell’area centro-settentrionale”

La festa si chiude cantando e ballando in allegria con il DJ MR. SCRATCH e con le ESTRAZIONI DELLA LOTTERIA !

La GASTRONOMIA IN ORATORIO domenica 9 funziona per il pranzo dalle ore 12:00 e per la cena dalle ore 18:00.

Lunedì 10 settembre 2018 è soppressa la messa feriale delle ore 18.00 in quanto alle ore 20.30 ci troveremo in chiesa per la recita del Rosario seguita dalla S. Messa per ricordare i defunti della parrocchia nell’anno pastorale trascorso.

Il programma dettagliato e le locandine sono scaricabili a questo link:

https://drive.google.com/open?id=1cpn2No9MVd4ht0TCn1dp8LcaBho–p_u

e sulla pagina Facebook di “Casbeno Insieme”