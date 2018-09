Torneo delle Nazioni, quando la “risorsa” è lo sport

Sabato prossimo al Franco Ossola si sfidano tante nazioni in un grande torneo di calcio a sette: quelle delle nazioni rappresentate dai migranti ospitati a Varese che, in evento organizzato da US Acli, si sfideranno in sei squadre miste, di italiani e immigrati.

L’U.S.Acli provinciale di Varese, ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni, nell’ambito della sua prima Giornata Nazionale ha infatti organizzato per sabato 15 settembre il “Torneo delle Nazioni”, gara di calcio a 7 aperta ai rappresentanti delle varie nazioni presenti a Varese.

«L’obiettivo è quello di promuovere la pratica sportiva come strumento di inclusione e riscatto sociale – spiega Dario Cecchin, presidente dell’associazione – oltre che a favorire l’aggregazione e l’incontro tra culture diverse con la partecipazione al torneo di comunità di stranieri e profughi presenti sul nostro territorio. L’appuntamento sarà in contemporanea in 40 piazze italiane, tra cui Varese ed è per tutti la prima esperienza, con 40 modi diversi per esprimere la presenza dello sport che vogliamo: “una risorsa per la comunità”. E’ molto importante che questi eventi siano realizzati in collaborazione con le istituzioni: una collaborazione nel nostro caso particolarmente facile e sostenuta con entusiasmo»

Il torneo, inserito in un progetto nazionale dal titolo “Lo Sport che vogliamo: risorsa per la Comunità” che vede coinvolte circa 40 città sparse su tutto il territorio, si svolgerà a Varese e sarà ospitato al Franco Ossola, nel campo a 7 dello Stadio Comunale in via Vellone 11. In campo, sei sei squadre di diverse nazionalità, che hanno come impegno quello di avere, tra i 7 giocatori, almeno 5 immigrati.

«Quando US Acli quando ci ha fatto la proposta alcuni mesi fa sono stato contentissimo: per la prima volta ho pensato che si poteva unire insieme sport, integrazione, popoli – ha spiegato l’assessore allo sport Dino de Simone – E quando è stato il momento di scegliere gli spazi ci è sembrato giusto che questo torneo avvenisse nel cuore del calcio varesino: lo stadio Franco Ossola, che da solo dà vera dignità all’iniziativa. Sabato sarà una bellissima festa: ringrazio le Acli per questa idea e spero che diventi un appuntamento fisso».