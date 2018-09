Il vento che porta l’autunno

Farà ancora caldo per qualche giorno. Poi le temperature dovrebbero tornare nella media stagionale. Lo prevede il Centro Geofisico Prealpino che oltre alla situazione meteo ha elaborato una previsione del tempo per la settimana.

SITUAZIONE – “Vento secco da Nord segue questa mattina una debole perturbazione transitata nella notte e riporterà le temperature nelle norme stagionali martedì e mercoledì. La presenza di un forte anticiclone su tutta l’Europa occidentale manterrà comunque bel tempo fino a venerdì e favorirà un nuovo rialzo delle temperature da giovedì, su valori da fine estate”.

PREVISIONI – Oggi, lunedì 24 settembre ben soleggiato e limpido con qualche veloce passaggio nuvoloso. Ventilato da Nord al mattino su Alpi e Prealpi, più debolmente fino in pianura nelle ore centrali della giornata. Martedì di primo mattino nuvole irregolari su Piemonte e Lombardia occidentale, via via ovunque soleggiato. Temporaneamente meno caldo con temperature che rientrano nelle medie stagionali.

Mercoledì abbastanza soleggiato ma ancora possibile formazione di nuvole stratificate nella notte in graduale dissoluzione al mattino. Asciutto. Al piano temperature stazionarie ma in montagna lo zero termico ritorna oltre 4000m.

TENDENZA – Giovedì 27 e venerdì 28 Settembre: soleggiato e temperature nuovamente in rialzo su valori da fine estate con massime verso 26-27°C.

EQUINOZIO E GIORNATE – Dalla notte scorsa (sabato) alle ore 3:54 e fino al 20 marzo 2019 alle 22:58 (equinozio di primavera), la durata del giorno sarà inferiore a quella della notte. Il giorno più corto sarà il 21 dicembre.