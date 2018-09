Volontari della Protezione civile: corso in ottobre

Parte il Corso base per volontari di Protezione civile.

L’iniziativa, in programma nei giorni del 27 e 28 ottobre prossimo, è organizzata dalla Provincia di Varese.

Il percorso formativo prevede: lezioni teoriche in aula presso l’Università

dell’Insubria di via Monte Generoso a Varese (12 ore suddivise tra sabato 27 ottobre e domenica 28 ottobre – mattino); prove pratiche (4 ore, domenica 28 ottobre –

pomeriggio).

Alla fine del corso verrà rilasciato l’attestato di volontario operativo.

Le iscrizioni, che sono già aperte, si effettuano sul sito web della Provincia di Varese, http://www.provincia.va.it/corso-base-di-protezione-civile-2018 (in Aree Tematiche -Sicurezza, Protezione Civile e Vigilanza Ecologica) con termine ultimo il 3 ottobre.

«Continua l’impegno della Provincia di Varese per la formazione del personale della

Protezione civile anche attraverso la collaborazione con le Comunità montane, il

Comune di Varese, il Parco del Ticino e il Comitato di coordinamento dei volontari e

dei Vigili del fuoco – ha dichiarato il consigliere provinciale alla Protezione civile Davide Tamborini – Si parte per ora con il Corso base. Ma vorrei ricordare che l’obiettivo è quello di creare vari nuclei specializzati che confluiscano nella Colonna mobile provinciale al fine di garantire un sempre e tempestivo pronto intervento in caso di necessità sia sul territorio provinciale, sia regionale che nazionale».

Il Consigliere ha poi spiegato quali altri iniziative formative sono state programmate

per i prossimi mesi: «Organizzeremo un corso per la ricerca persone, uno dedicato alle formazione delle unità cinofile e riproporremo un momento formativo per l’utilizzo delle motoseghe. Iniziative queste a migliorare le specialità e le competenze dei nostri volontari»