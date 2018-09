XXV Giornata Mondiale dell’Alzheimer

La Fondazione Molina, all’avanguardia nella cura dell’Alzheimer anche con metodi non convenzionali, avendo come scopo primario la centralità della persona malata nella salvaguardia della sua identità, specificità e unicità, organizza due giornate dedicate a chi desidera conoscere la malattia di Alzheimer.

Intento di queste giornate è poter dare informazioni mirate oltre che offrire dei consulti gratuiti presso la Fondazione.

Il Nucleo Alzheimer è realizzato e organizzato onde far sì che gli Ospiti possano sentirsi “a casa” e che i familiari si sentano tranquilli nell’affidare i loro cari a personale qualificato per le cure del caso.

L’équipe multidisciplinare presente in Fondazione Molina è composta da 1 medico geriatra, 1 responsabile di nucleo, 3 infermieri professionali, 18 ASA (ausiliari socio-assistenziali), 2 animatori, 1 terapista della riabilitazione e 1 psicomotricista.

Obiettivo dell’équipe, nel progetto di cura, guida e accompagnamento, è di valorizzare le risorse dell’anziano in stretta collaborazione e in stretta connessione con i familiari che sempre rappresentano una preziosa risorsa, in quanto profondi conoscitori della storia personale dei propri cari.

Fondamentale per gli operatori è coordinarsi con i familiari, accompagnandoli in questo nuovo percorso di vita del loro caro, adoperandosi per mantenere le abilità residue del paziente affetto dalla malattia di Alzheimer.

Il Nucleo Alzheimer della Fondazione Molina di Varese, così come lo conosciamo oggi, nasce nell’aprile 1995 in linea con le direttive della prima istituzione del Piano Regionale Alzheimer che dà la possibilità di aprire, all’interno delle RSA del territorio, nuclei assistenziali dedicati a persone affette da Malattia di Alzheimer che sono di grado moderato-severo, deambulanti e affette da disturbi del comportamento che necessitino di un ambiente residenziale protetto e protesico.

Protezione, sicurezza, cura/prendersi cura, relazione e socializzazione, mantenimento delle capacità fisiche residue e dell’autostima, sostegno ai familiari, questo in sintesi l’impegno costante e quotidiano del personale presente in Fondazione Molina.

Il programma per le due giornate prevede:

giovedì 20/09 dalle 15 alle 19.30 un gazebo informativo in piazza Podestà a Varese. Saranno presenti educatori, fisioterapisti, psicomotricisti, animatori e medici. Saranno esposte le opere realizzate dagli Ospiti del Nucleo Alzheimer.

venerdì 21/09 dalle 9.30 alle 16.30 Open Day presso la Fondazione con la possibilità di avere consulti gratuiti con la neuropsicologa e con la logopedista.