“Zig zag” tra i lavori in corso

Lavori in corso a Cazzago Brabbia. Aspem ed Enel hanno avviato due cantieri per sistemare il manto stradale “lesionato” dai lavori dei mesi scorsi.

Interessate soprattutto le vie del centro, quelle in cui Aspem ed Enel hanno potenziato il servizio e che ora vengono riasfaltate: via Piave, la strada che va dalla cooperativa a Bodio, via Garibaldi, a senso unico, dal comune all’edicola.

Via Vanoletti che dal comune arriva alla trattoria; via Orrigoni, che dal centro va al lago e via San Carlo.

«Purtroppo sono tutte vie del centro, collegate tra loro – spiega il sindaco Emilio Magni – È innegabile che qualche disagio ci sarà nei prossimi giorni, ma non c’era altra soluzione. Aspem ed Enel hanno fatto dei lavori e rotto l’asfalto, era quindi necessario ripristinare le condizioni originarie prima che il meteo peggiori. Le opere sono totalmente a loro carico. Entro la fine della settimana i lavori dovrebbero finire.

La settimana successiva apriranno poi i cantieri Telecom e verrà rifatto il “tappeto” di via Marconi. Insomma, stiamo lavorando per voi: chiediamo ai cittadini di portare un po’ di pazienza».