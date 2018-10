200 nuovi volontari al corso base di protezione civile

Inizia domani, sabato 27 ottobre, il corso base per nuovi volontari di Protezione

civile. Sono 200 gli iscritti al corso che si terrà anche domenica 28 ottobre, quando è

prevista la prova pratica per conseguire l’abilitazione.

Il corso si terrà nelle aule del campus universitario dell’Insubria di via Monte Generoso, mentre la prova pratica verrà fatta nella sede della Protezione civile della Provincia di Varese alle Fontanelle.

«Continua l’impegno della Provincia di Varese per la formazione di nuovi volontari di Protezione civile ha dichiarato il consigliere delegato Davide Tamborini – Questa iniziativa dimostra ancora una volta l’importanza e il ruolo centrale che continua ad avere questo Ente. Vorrei fin da ora ringraziare i funzionari di Protezione civile della provincia di Varese e tutti i volontari che hanno lavorato per organizzare questo corso. Mentre do il benvenuto a chi da domenica sera entrerà a far parte di questa realtà».