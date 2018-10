Addio a Gigio Marchesi, il sorriso dello stadio Peppino Prisco

Grande commozione ad Arcisate e in tutto il mondo del calcio valceresino per l’improvvisa scomparsa di Egidio Marchesi, per tutti Gigio, storico dirigente della Valceresio Calcio e anima dello stadio Peppino Prisco di Arcisate.

Egidio Marchesi, nonostante l’età avanzata, era sempre presente e anche domenica mattina era allo stadio. Anche lunedì sera aveva partecipato alla riunione del consiglio della società, e nulla faceva presagire il malore che lo ha colpito ieri.

«Era una persona squisita, sempre gentile, sempre presente, sempre disponibile – dice Roberto Prini, consigliere e portavoce della società – E’ stato un dirigente storico del nostro calcio, per tantissimi anni, ed era ancora consigliere. Ma soprattutto era il sorriso che ti accoglieva allo stadio, ed era sempre disponibile a dare una mano, anche nei lavori più umili. Ci mancherà tantissimo».

I funerali si svolgeranno domani, giovedì 25 ottobre, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Arcisate. Questa sera alle 19 sarà recitato il Rosario.