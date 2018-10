Adolescente mio ti voglio bene

La Società “Ginnastica Daverio” organizza un ciclo di conferenze sul tema dell’adolescenza, in collaborazione con il Comune di Daverio e l’Associazione “Educamando”.

Le serate sono in programma venerdì 12, venerdì 19 e venerdì 26 ottobre alle ore 21 nella Sala Polivalente del Comune di Daverio in via Piave 6, e venerdì 9 novembre, sempre alle ore 21, presso la Palazzina della Cultura in via Verdi a Daverio.

La prima serata verterà sul rapporto genitori-figli durante il periodo critico dell’adolescenza: ci sono momenti in cui sembra di non capire più i propri figli. Si vorrebbe mantenere un rapporto sereno e avere un dialogo vivo in famiglia, ma il linguaggio pare non avere più lo stesso significato. In questo incontro si fornirà un aiuto concreto per rapportarsi con loro da adulti competenti e autorevoli.

Il secondo incontro sarà incentrato sul rapporto dei ragazzi con le nuove tecnologie: quanto sono cambiate le relazioni nell’epoca di Internet? Chi sono i giovani della generazione touch? In questo incontro i genitori saranno aiutati a gestire situazioni educative nuove e ad affrontare problematiche connesse con l’uso del web da parte dei loro figli.

La terza serata sarà dedicata all’autostima. Avere autostima è fondamentale per affrontare positivamente le situazioni ed avere un rapporto costruttivo con gli altri, accettando se stessi con i propri punti di forza e le proprie debolezze. In questo incontro si analizzerà come un genitore può aiutare un figlio a conoscersi e a realizzare quanto di meglio ha in sé.

Infine, nella serata del 9 novembre, si parlerà di educazione e sport, lo sport come passione che spinge i ragazzi a dare il meglio di sé, a rispettare le regole, a sopportare la fatica, ad allenarsi con impegno e determinazione.

Le serate sono libere e gratuite ed aperte a tutti.

La società Ginnastica Daverio è da qualche decennio attiva a Daverio nel campo della ginnastica artistica, della danza e del fitness, e conta diverse centinaia di iscritti, tra cui molte atlete impegnate in gare a livello agonistico nazionale. “Educamando” invece nasce nel 2017 dal desiderio dei suoi soci fondatori di condividere la passione educativa. I percorsi formativi guardano alle nuove generazioni con simpatia e fiducia, nella convinzione che i ragazzi possiedano doti e valori preziosi.

Per maggiori informazioni sulle attività della Ginnastica Daverio: www.ginnasticadaverio.it.