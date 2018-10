Alberio: «Ma quali discariche, polemiche da campagna elettorale»

«Leggo l’articolo comparso oggi sulla stampa locale a firma del gruppo di minoranza di Gavirate ed ovviamente il tono e gli argomenti sono quelli da campagna elettorale».

Il sindaco di Gallarate Silvana Alberio non ci sta a ricevere le critiche della minoranza che accusa l’attuale amministrazione di non avere il controllo del territorio per quanto riguarda pulizia di strade e decoro dei marciapiedi.

«Campagna elettorale non da parte della maggioranza, ma da parte di chi comincia a rincorrere poiché sta vedendo troppe opere realizzate e ciò, comprendiamo, fa male – spiega il sindaco. Inutile credo ancora spiegare a chi non vuol capire, che sono necessarie programmazioni pluriennali per poter avere a bilancio soldi da spendere per le manutenzioni ed anche le asfaltature. Ora, come i più possono vedere ,stiamo facendo ciò che è stato programmato, quindi solo nei giusti tempi e modi».

«Per quanto riguarda il degrado concordo con le opposizioni nel dire che l’inciviltà è dilagante e che purtroppo qualsiasi sia lo spiegamento di forze che si possa mettere in campo contro l’inciviltà e la maleducazione non ci sono forze che tengano,è una battaglia veramente ardua e probabilmente perdente.

Ci duole, però, rilevare una cosa», aggiunge Alberio.

«Sono quattro anni che l’Amministrazione organizza una campagna denominata: “La giornata del verde pulito”, ma MAI uno dei componenti dell’opposizione si è presentato, rimboccandosi le maniche ,a pulire insieme a noi, alle Associazioni e a comuni cittadini che con grande senso civico agiscono e non parlano. Facilissimo scattare foto, guardare e non fare niente, sarebbe opportuno alcune volte parlare meno e lavorare di più!»

«Questo sarebbe rendere un servizio alla Comunità e amore per il proprio territorio. Tutto il resto sono solo parole e…..campagna elettorale!»