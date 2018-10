Ancora piogge, l’allerta non è finita

È passata la notte con molta pioggia che da previsioni ha cominciato a cadere già nella tarda serata di domenica e per la quale la protezione civile aveva diramato un bollettino di preallerta nella giornata di ieri, domenica che parlava di “Allerta rossa” sul territorio per rischio idrogeologico (nella foto, alcune squadre della protezione civile a Luvinate tengono sotto controllo un corso d’acqua).

SCUOLE – Le scuole rimangono aperte, per il momento non vi sono annunci da parte delle autorità circa la chiusura.

STRADE – Tutte le strade statali sono al momento percorribili, così come la A-8: la Polstrada tiene sotto controllo le principali direttrici di traffico e non segnala criticità.

Anche l’apparato di protezione civile è stato allertato e i volontari dei gruppi comunali tengono sotto controllo i punti di maggiore criticità (fiumi, strade con pregressi di smottamento, reticolo idrico minore ecc).

TRENI – Si segnalano problemi per il ritardo di una quindicina di minuti sulla Milano-Novara-Treviglio e sulla Domodossola-Gallarate-Milano ma non per questioni legate al maltempo.

METEO – L’attenuazione delle precipitazioni è prevista per la giornata di martedì, ma mercoledì 31 ottobre è prevista “nuvolosità di nuovo in aumento che porterà piogge a partire dal Piemonte, via via più estese. Limite neve in aumento fino a 2000m. Giovedì 1 Novembre: giornata grigia ma non fredda con piogge diffuse su tutta la regione” (Centro Geofisico Prealpino).

IL PUNTO – Per la mattinata di oggi è atteso un punto della situazione con il prefetto di Varese che sarà a Luino per un incontro già in programma con amministratori e autorità: sarà l’occasione per fare il bilancio in uno dei quadranti della provincia più esposti al dissesto idrogeologico, come avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri quando il vice prefetto vicario si è recato sempre a Luino per coordinare le operazioni di verifica e controllo delle aree sensibili sul territorio.