Canile allagato, preoccupazione per la notte

Allagato anche il canile di Varese a causa dei forti temporali: l’acqua entra direttamente dentro le gabbie e molti dei recinti sono bagnati o allagati. Per ora gli ospiti a quattro zampe sono stati fatti ruotare nei recinti meno bagnati ma viste le condizioni dell’Olona che passa li accanto sono previsti turni notturni per i volontari, e non è esclusa l’evacuazione.